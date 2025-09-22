Bilanci Juventus Agnelli e gli ex dirigenti patteggiano in attesa della Corte di Giustizia
Vicenda chiusa, ora anche dal punto di vista penale dopo i verdetti di quella sportiva e in attesa che la Corte di Giustizia dell’UE esprima il suo parere a proposito del rapporto tra ordinamenti. Il Gup del Tribunale di Roma ha dato il via libera ai patteggiamenti per Andrea Agnelli e gli ormai ex dirigenti apicali della Juventus coinvolti nell’inchiesta ‘Prisma’ su presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. Indagine che ha messo nel mirino la gestione dell’ultima Juventus agnelliana causando l’abbandono da parte di Andrea e del management prima che la giustizia sportiva penalizzasse il club provocandone l’esclusione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Panorama.it
