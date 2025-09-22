Biglietto nominale per le sfide dell' Unieuro la società | E' conveniente l' acquisto settimanale

Forlitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutta la durata del campionato 202526 l’acquisto dei biglietti per le singole partite della Pallacanestro Forlì 2.015 sarà più conveniente se effettuato durante la settimana. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando nominale online oppure in presenza, muniti di documento d’identità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: biglietto - nominale

Il comunicato contro la decisione del Viminale. Biglietto nominale. Tifosi in protesta

Basket, da quest'anno il biglietto sarà nominale. Abbonamenti, prorogata la prelazione sui posti

Al Palafiera col biglietto nominale. Tempi più lunghi alle casse e all’ingresso

Biglietto nominale per le sfide dell'Unieuro, la società: E' conveniente l'acquisto settimanale; Unieuro: raggiunta quota 2000 abbonati.

Al Palafiera col biglietto nominale. Tempi più lunghi alle casse e all’ingresso - Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane hanno trovato conferma nel protocollo d’intesa che la federazione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Biglietto Nominale Sfide Unieuro