La sua bici ’truccata’, apparentemente a pedalata assistita, era in realtà capace di raggiungere i 47 chilometri orari. Per questo a un 22enne, residente a Casalgrande, sono state contestate diverse violazioni al codice della strada per un totale di circa 6.000 euro. Il giovane è stato fermato dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchio venerdì pomeriggio. In sella alla sua bici stava percorrendo via Moro, a Casalgrande. È stata la stessa bicicletta a destare i sospetti della pattuglia, in quanto il 22enne stava percorrendo un lungo tratto di strada senza mai pedalare. "Fermato e sottoposto a controllo – spiega la polizia – è emerso come il mezzo nato con lo scopo di avere la pedalata assistita, in realtà era in grado di partire da fermo senza propulsione muscolare, caratteristica espressamente vietata dal codice della strada". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bici ’truccata’: scatta la multa da seimila euro