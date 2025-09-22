Bici monopattini e trasporto pubblico | oltre 6mila tra lavoratori e studenti scelgono la mobilità green

Tra lavoratori e studenti oltre 6mila persone che giovedì 8 settembre hanno scelto la mobilità sostenibile per muoversi. Per il tragitto casa-lavoro a scegliere la bicicletta, di cono i dati Fiab Pescarabici, sono state 3.149 persone cui si aggiungono le 300 che hanno optato per i monopattini per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

