Biblioteca città di Arezzo | una due giorni di iniziative nel segno di Carducci
Arezzo, 22 settembre 2025 – Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della B iblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906: “San Martino”. L’incipit “La nebbia agli irti colli” è diventato infatti molto familiare per giovani e studenti. Dopo il successo delle attività dedicate a Francesco Petrarca e alla poesia realizzate lo scorso anno e la sensibilità mostrata da genitori e bambini per la parola poetica, la Biblioteca Città di Arezzo, in collaborazione con la libreria La Casa sull’albero, propone una rassegna che s’ispira ai versi suddetti e laboratori che prendono spunto dalle atmosfere autunnali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: biblioteca - citt
Una città è fatta di persone. Senza di esse, senza una comunità, la vita non è la stessa. A Milano, per chi non lo sapesse, esiste la Biblioteca Ayad, fondata dall' Opera Cardinal Ferrari Onlus è uno spazio pensato per le persone senza fissa dimora per "nutrire l - facebook.com Vai su Facebook
Due giorni di incontri, letture, atelier per festeggiare l’arrivo dell’autunno e omaggiare Giosuè Carducci - Arezzo, 19 settembre 2025 – Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo s i terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci, ... Scrive msn.com