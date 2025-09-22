Biblioteca città di Arezzo | una due giorni di iniziative nel segno di Carducci

Arezzo, 22 settembre 2025 – Il 27 e il 28 settembre nella sala conferenze della B iblioteca Città di Arezzo si terrà una serie di appuntamenti ispirati a una delle poesie più note di Giosuè Carducci, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1906: “San Martino”. L’incipit “La nebbia agli irti colli” è diventato infatti molto familiare per giovani e studenti. Dopo il successo delle attività dedicate a Francesco Petrarca e alla poesia realizzate lo scorso anno e la sensibilità mostrata da genitori e bambini per la parola poetica, la Biblioteca Città di Arezzo, in collaborazione con la libreria La Casa sull’albero, propone una rassegna che s’ispira ai versi suddetti e laboratori che prendono spunto dalle atmosfere autunnali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

