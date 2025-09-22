Biasin sul Milan. Il giornalista di Libero commenta la vittoria dei rossoneri a Udine e le potenzialità della squadra di Allegri. Le sue parole. Ospite del programma Pressing, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato con entusiasmo del Milan dopo la vittoria nella quarta giornata di Serie A contro l’Udinese a Udine, sottolineando le potenzialità della squadra rossonera e l’efficacia della gestione tecnica. Secondo Biasin, il Milan ha mostrato una grande maturità e consapevolezza, guidato dal lavoro di Massimiliano Allegri, che sembra aver trovato la formula giusta per affrontare la stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin sul Milan: «Mi fa paura, sa esattamente quello che vuole. Ecco cosa rappresenta»