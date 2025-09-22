Biasin | All’Inter serve ancora apprendistato di Chivu mi è piaciuta una cosa Su Esposito dico questo

Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Ospite del programma Pressing, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato con entusiasmo la vittoria dell’ Inter contro il Sassuolo in  Serie A per 2-1, evidenziando gli aspetti positivi della prestazione e analizzando la squadra di Cristian Chivu, soprattutto dopo l’esordio in Champions League e delle prove delle cosiddette seconde linee. Biasin ha apprezzato la compattezza della squadra e il buon lavoro svolto da giocatori che finora avevano avuto meno spazio, come Sucic e Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Internews24.com

Biasin analizza: «Non era necessario City-Al Hilal per comprendere il valore di Inzaghi e non era necessario Inter-Fluminense per comprendere che Chivu avesse bisogno di tempo»

