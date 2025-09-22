Bianca Balti e quel silenzio assordante dopo il cancro | Ecco perché sono sparita dai social

Una donna che ha affrontato una malattia oncologica come lo ha fatto Bianca Balti deve essere di sicuro una donna forte. Oppure no, e forse quella determinazione a guarire può incontrare problemi che non si possono neanche immaginare. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Bianca Balti e quel silenzio “assordante” dopo il cancro: “Ecco perché sono sparita dai social”

In questa notizia si parla di: bianca - balti

Bianca Balti e la dedica al fidanzato Alessandro Cutrera: «Un anno di noi»

Vittoria Ceretti: «Sarò modella per sempre. A 18 anni sembravo già vecchia. Il sedere non è come lo vorrei. Bianca Balti? Fortissima»

Bianca Balti e l’amore che ha vinto la battaglia più dura

Bianca Balti, dal cancro a Sanremo: la top model guerriera accenderà i riflettori sulla prevenzione - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti racconta la depressione dopo il cancro: “Ecco perchè sono sparita dai social" - X Vai su X

Bianca Balti e la depressione: Piangevo e non mi riuscivo ad alzare dal letto; Dopo il cancro il mio cervello si è spento: Bianca Balti mostra il vero volto di quel luogo strano e solitario che è la depressione; Bianca Balti racconta la depressione dopo il cancro: «Ero in Sardegna e non sapevo come alzarmi dal letto. Il mio cervello era spento.

Bianca Balti, la verità dietro il silenzio social: “Ho avuto la depressione” - a modella ha spiegato il silenzio degli ultimi mesi: “La depressione è cattiva, ti fa sentire sola, ma dopo essere sopravvissuti al cancro è reale e ammessa” ... Scrive dilei.it

Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, da malata non potevo fingere che andasse tutto bene» - Nella sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa social che si è presa dallo scorso giugno: «Il mio cervello si è spento, il mio corpo l'ha seguito. Segnala vanityfair.it