Berrettini il verdetto più duro arriva ora | È un illuso

Bertolucci analizza il rientro di Berrettini: il romano non è al top, ma ha ancora tempo per ritrovarsi. Decisivi i giorni in vista del Tokyo Open. Diciamoci la verità: non è stato un rientro da sogno. Il punto è che Matteo Berrettini ci ha abituati troppo bene – ricordate di quando, nel 2022, di ritorno da un infortunio fece doppietta secca vincendo a Stoccarda e al Queen’s? – e che non ci aspettavamo nulla di quello che, invece, è purtroppo accaduto all’Atp 250 di Hanghzou. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Matteo, come noto, ha incassato un ko al primo turno contro il ceco Dalibor Svrcina, entrato in tabellone per il rotto della cuffia, come lucky loser, e numero 99 del ranking. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

