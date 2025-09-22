Bernardo Silva Juve | la verità sul possibile approdo a Torino del portoghese Realtà o fantasia? Cosa c’è dietro le voci circolate negli ultimi giorni ecco la rivelazione

Bernardo Silva Juve: è vero che il portoghese potrebbe diventare un giocatore bianconero? Ecco la verità dopo le notizie degli ultimi giorni. Un sogno per il futuro, una suggestione che accende la fantasia dei tifosi. Il nome di Bernardo Silva è stato accostato al mercato Juve per il 2026. A fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha smentito l’esistenza di contatti concreti, ma ha confermato che la prossima estate potrebbe aprirsi uno spiraglio clamoroso. L’addio al City nel 2026?. La notizia fondamentale è un’altra: c’è la forte sensazione che questa possa essere l’ ultima stagione di Bernardo Silva al Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

