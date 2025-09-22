Bergvall aggira la porta di corsa pensa di essere furbo | l'arbitro applica una regola poco conosciuta
Lucas Bergvall pensava di essere il più furbo di tutti, ma l'arbitro di Brighton-Tottenham ha fermato tutti e ha applicato una regola poco conosciuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bergvall - aggira
Bergvall aggira la porta di corsa, pensa di essere furbo: l'arbitro applica una regola poco conosciuta.
Pretende di scendere dal bus fuori fermata: passeggero sfonda la porta in corsa e picchia l’autista - Pretende di scendere dal bus della Sita al di fuori della fermata urbana. Da fanpage.it