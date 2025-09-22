Bergomi trova un problema | Nelle ultime partite è cambiata questa cosa nella Juventus E vedere Thuram fare questo… A cosa si riferisce

Bergomi, negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così della Juventus dopo il pareggio contro il Verona. Le sue dichiarazioni. Un campanello d’allarme, un’analisi lucida che va oltre i risultati. Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato l’ultimo periodo della Juventus e, nonostante i punti conquistati, ha evidenziato un cambiamento preoccupante nell’atteggiamento della squadra. Secondo l’ex capitano dell’Inter, la Signora ha perso la sua aggressività, difendendo in modo troppo passivo. “Una Juve troppo bassa”: 5 gol su 7 da fuori area. La critica di Bergomi è puramente tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bergomi trova un problema: «Nelle ultime partite è cambiata questa cosa nella Juventus. E vedere Thuram fare questo…». A cosa si riferisce

In questa notizia si parla di: bergomi - trova

Su YouTube trovate il video che ho girato ieri in spiaggia con il mio amico Fabio Bergomi. Con lui abbiamo parlato dei migliori di sempre della storia dell’#Inter stilando una TOP 10. Ecco il link di Youtube per guardare il video: https://youtu.be/JBt7sojQnDs?si= - facebook.com Vai su Facebook

Bergomi a Sky: “Conte è entrato nella testa dei calciatori, in profondità. In una gara così, come a Manchester, dal 20esimo sotto di un uomo tutti hanno dato il 100%. Qualcuno ha dato anche qualcosa in più, vedi la gara fatta da Politano. Quasi impossibile resis - X Vai su X

Inter-Lazio, Bergomi: 'Sotto pressione riecco i problemi dei nerazzurri'. Video; Bergomi: “Inter, stasera emerso un problema che c’è da 4-5 anni. E sul mercato…”; Bergomi e la crisi Juve: “Queste cose non si sono viste nelle ultime partite”.

Bergomi: “Questa la sfida più importante per l’Inter e Chivu. I nuovi? Ecco cosa penso. E Pio…” - Su Sky Sport Beppe Bergomi ha analizzato il momento dell'Inter. Da fcinter1908.it

Bergomi: "Lautaro? Non vedo problema mentale, ma è sbagliato l'assist a tutti i costi per lui" - La domanda posta dai taccuini della Gazzetta dello Sport direttamente a Giuseppe Bergomi, bandiera eterna dell'Inter, interpellato a proposito ... Lo riporta tuttomercatoweb.com