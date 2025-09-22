Bergomi trova un problema | Nelle ultime partite è cambiata questa cosa nella Juventus E vedere Thuram fare questo… A cosa si riferisce

Bergomi, negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così della Juventus dopo il pareggio contro il Verona. Le sue dichiarazioni. Un campanello d’allarme, un’analisi lucida che va oltre i risultati. Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha analizzato l’ultimo periodo della Juventus e, nonostante i punti conquistati, ha evidenziato un cambiamento preoccupante nell’atteggiamento della squadra. Secondo l’ex capitano dell’Inter, la Signora ha perso la sua aggressività, difendendo in modo troppo passivo. “Una Juve troppo bassa”: 5 gol su 7 da fuori area. La critica di Bergomi è puramente tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

