L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha fornito la propria analisi sul successo di ieri dei nerazzurri col Sassuolo. Nel corso di Sky Calcio Club, il campione ed ex difensore dell’ Inter, Beppe Bergomi, ha commentato il successo dei nerazzurri per 2-1 contro il Sassuolo, valido per la 4ª giornata di Serie A. Secondo Bergomi, la squadra di Cristian Chivu ha mostrato le consuete qualità nel palleggio e nel controllo del gioco, confermando le buone impressioni già emerse nelle precedenti uscite stagionali. Nonostante la vittoria, l’ex capitano ha sottolineato alcune difficoltà emerse soprattutto nel finale, dopo il gol del 2-1 del Sassuolo, dove la squadra ha sofferto l’intensità degli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi frena dopo la vittoria col Sassuolo: «Ho visto la solita Inter, dopo il gol subito escono fuori le difficoltà. Continuo a dire una cosa»