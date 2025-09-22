Bergamo scende in strada a fianco della Palestina

L’appuntamento era alle 18, da via Tasso lo spostamento in Porta Nuova dove le persone scese in strada a sostegno della popolazione palestinese. Nella giornata dello sciopero generale a favore della Palestina, tra le molte piazze in Italia, anche a Bergamo ha aderito facendo sentire la propria presenza. Una grande bandiera della Palestina hanno colorato l’incrocio di Porta Nuova. Il traffico è stato sospeso. Da qui ha preso il via il corteo su via Tiraboschi e diretto verso piazza Pontida, poi via XX Settembre ed, infine, Palazzo Frizzoni, sede del Comune di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

