Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emanato l’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 22 settembre (allerta n. 2025.100 del 22 settembre2025, ore 13.18) sulla zona di Bergamo. La Protezione Civile e la Polizia Locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio cittadino. Il Centro Funzionale nella mattinata di martedì 23 settembre analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata. Durante l’allerta meteo, si invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Bergamo, scatta l’allerta meteo gialla dalla mezzanotte del 22 settembre