Beppe Sala anatomia di un ex sindaco che ha perso da tempo la sintonia con Milano Una città che oggi fa paura

Visto così, “lombrosianamente”, Beppe Sala sembra una persona perbene. Nonostante le inchieste che coinvolgono i suoi ex assessori, ed egli stesso, e un sistema che viene definito quasi come un convitato di pietra. Il punto, piuttosto è un altro: Sala, di fatto, non è più in sintonia con Milano e non ne è più sindaco da tempo. Lo dimostra quotidianamente, senza assumersi le responsabilità dovute. Il lapsus sugli europei e la questione San Siro. Non è che si lapida un uomo, seppure di questo profilo istituzionale, per un lapsus, ma che il primo cittadino della città economicamente più importante d’Italia, non sappia che gli europei del 2032 l’Uefa li abbia già assegnati congiuntamente a Italia e Turchia e dica, “speriamo che prevalga l’Italia il 2026”, fa un po’ ridere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Beppe Sala, anatomia di un ex sindaco che ha perso da tempo la sintonia con Milano. Una città che oggi fa paura

