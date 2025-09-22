Benfica-Rio Ave martedì 23 settembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione ghiotta per le Aquile

Nella prima gara di Josè Mourinho sulla panchina del Benfica non ci sono state sorprese: vittoria piuttosto netta a Vila das Aves e inizio col piede giusto per l’allenatore lusitano, che non ha stravolto l’intelaiatura di Bruno Lage, il tecnico che l’ha preceduto. Martedì notte le Aquile saranno impegnate in una gara infrasettimanale molto importante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

