Nella prima gara di Josè Mourinho sulla panchina del Benfica non ci sono state sorprese: vittoria piuttosto netta a Vila das Aves e inizio col piede giusto per l’allenatore lusitano, che non ha stravolto l’intelaiatura di Bruno Lage, il tecnico che l’ha preceduto. Martedì notte le Aquile saranno impegnate in una gara infrasettimanale molto importante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benfica-Rio Ave (martedì 23 settembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Occasione ghiotta per le Aquile

José Mourinho fa ancora discutere alla vigilia della partita contro il Rio Ave: "Benfica? Se fossi rimasto a casa avrei guadagnato di più" - Il tecnico portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida tra Benfica e Rio Ave, tornando a far discutere. Segnala eurosport.it