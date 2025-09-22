Benevento Mignani vede la luce | da oggi in gruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto Il campionato va di fretta. Neanche il tempo di ammortizzare le scorie della brillante vittoria contro l’ Atalanta Under 23 (LEGGI QUI) e per il Benevento è già tempo di pensare al turno infrasettimanale di Picerno (mercoledì, ore 20:45). Per questa gara quasi sicuramente rientrerà tra i convocati l’attaccante Mignani, che lo scorso 30 luglio nell’amichevole di Latina ha rimediato un infortunio muscolare. Ad annunciarlo ieri nella conferenza stampa mister Auteri (“ da lunedì farà le stesse cose degli altri ”) andando però molto cauto su un suo imminente utilizzo (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, Mignani vede la luce: da oggi in gruppo

