Tempo di lettura: < 1 minuto Torna il classico appuntamento con il Premio Strega, che ogni anno arricchisce la programmazione di Benevento Città Spettacolo. Venerdì 4 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso il Teatro Comunale “de La Salle”, incontrerà i lettori Andrea Bajani, vincitore della LXXIX edizione del Premio Strega con il romanzo “L’anniversario” edito da Feltrinelli. L’evento è organizzato dal Comune di Benevento e da Fondazione Benevento Città Spettacolo, in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e con Liquore Strega. Benevento Città Spettacolo è tutta un’altra storia! L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento Città Spettacolo, torna l’appuntamento con il Premio Strega