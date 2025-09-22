Benetton Treviso Lamaro e Negri co-capitani per la stagione

La Benetton Rugby ha annunciato i capitani per la stagione 20252026, confermando Michele Lamaro e nominando per la prima volta Sebastian Negri come co-capitano. Per Lamaro si tratta della quinta stagione consecutiva con i gradi sul petto: arrivato a Treviso nel 2018 come permit player, il terza linea romano ha saputo imporsi subito per carisma, maturità e rendimento, diventando leader indiscusso dello spogliatoio biancoverde. In sette stagioni con la maglia dei Leoni ha collezionato 82 presenze, incarnando lo spirito di appartenenza al club. Accanto a lui ci sarà Negri, che riceve per la prima volta i galloni di capitano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Benetton Treviso, Lamaro e Negri co-capitani per la stagione

