Bene l’annuncio della Ue sulle emissioni nocive dell’auto | contrastiamo il possibile sovranismo cinese

Contrastare il pericolo di un sovranismo cinese nella componentistica e rilanciare il ruolo europeo. Queste le parole di Marco Mele, economista e Amministratore unico della Servizi Fondo Bombole Metano, gruppo GSE, la società pubblica che opera all’interno del comparto energetico. Che elogia le decisioni in materia di emissioni nocive dell’auto da parte della Commissione Europea. Le parole di Mele. “Bene l’annuncio da parte della Commissione Europea di voler anticipare l’esame del regolamento sulle emissioni nocive delle auto. Una risposta, attesa, alle crescenti preoccupazioni di un settore in grande difficoltà”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
I tagli alle emissioni imposti a tavolino affossano l’industria Ue - Dal primo gennaio 2026 entrerà nella fase cruciale il mercato dei permessi (Ets), il principale strumento delle politiche climatiche europee ... Segnala ilsole24ore.com
Ue verso emissioni giù del 54%, a un passo da target 2030 - (di Fabiana Luca) E' solo un punto percentuale a separare l'Unione europea dal raggiungimento del suo obiettivo climatico per il 2030. Lo riporta ansa.it