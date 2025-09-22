BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate | la reazione di Pierluigi Diaco

Fine corsa per BellaMa’ di Sera. Dopo appena due puntate cala il sipario su BellaMa’ di Sera, il progetto serale di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. La decisione è arrivata con una nota ufficiale dell’azienda di Viale Mazzini dopo gli ascolti flop di domenica 21 settembre: «Dopo una valutazione attenta degli ascolti e delle modalità di programmazione, l’esperimento si ferma. A Pierluigi Diaco, che continuerà la sua fortunata striscia quotidiana, va il ringraziamento delle Direzioni coinvolte». Gli ascolti che hanno decretato la fine. Il debutto, domenica 14 settembre, aveva raccolto 603mila spettatori con il 3,95% di share. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: la reazione di Pierluigi Diaco

In questa notizia si parla di: bellama - sera

BELLAMA’ DI SERA: DIACO RADDOPPIA TRA VIP, RUBRICHE E CANZONI IN PRIMA SERATA

Cucuzza, Canto e Romita nel cast fisso di BellaMa’ di Sera

Bellamà di Sera 2025 con Pierluigi Diaco approda in prima serata su Rai2: ecco quando in tv

Ascolti, si fa sera I risultati pessimi dei nuovi programmi del prime time Rai scelti da Williams Di Liberatore, come BellaMa' e Freeze, fanno scoppiare la discussione nel cda... - X Vai su X

AMANDA stasera sarà ospite del programma televisivo BELLAMA' Di SERA ( Rai2, 21h). AMANDA canterà, tra le altre cose, un estratto dal suo prossimo album un estratto dal suo prossimo album ! AMANDA will be tonight on Italian Tv( Rai2, 9 pm) and she wil - facebook.com Vai su Facebook

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate | flop d’ascolti per Rai2 Diaco commenta; RAI2 CANCELLA BELLAMA’ DI SERA LA REAZIONE A CALDO DI DIACO | NE PRENDO ATTO; BellaMa’ di Sera su Rai2 ospiti e scaletta.

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: flop d’ascolti per Rai2, Diaco commenta - Rai2 cancella BellaMa’ di Sera dopo soli due episodi: ascolti troppo bassi. Secondo atomheartmagazine.com

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate, Pierluigi Diaco ammette: «Un esperimento, non è andato come sperato» - Era stato presentato come una scommessa, un tentativo di portare l’universo di BellaMa’ nella fascia più ambita e competitiva della tv: la prima serata. Segnala msn.com