Era stato annunciato come un esperimento ambizioso: portare il mondo di BellaMa’, nato in daytime, nella fascia più prestigiosa della televisione. Ma l’avventura in prima serata è durata pochissimo. Dopo appena due puntate, Rai2 ha deciso di cancellare BellaMa’ di Sera, il talk condotto da Pierluigi Diaco, travolto da ascolti troppo bassi. Indice. Gli ascolti deludenti: BellaMa’ di Sera chiude. La decisione di Rai2. Il commento di Pierluigi Diaco. BellaMa’ di Sera chiude: un flop che pesa ma non ferma il progetto. FAQ su BellaMa’ di Sera. Conclusione. Gli ascolti deludenti: BellaMa’ di Sera chiude. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: flop d’ascolti per Rai2, Diaco commenta