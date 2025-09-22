BellaMà di sera cancellato per flop di ascolti confermata l’edizione pomeridiana

Esperimento fallito. L’edizione serale di BellaMà chiude in anticipo dopo appena due puntate per via di ascolti troppo bassi. Lo ha annunciato la stessa Rai in una nota, in cui ha precisato che la striscia pomeridiana del programma continuerà ad andare in onda come previsto. Amaro il commento del conduttore Pierluigi Diaco. «È stato un esperimento, non è andato come sperato», ha precisato. «Ne prendo atto e, come accade ogni tanto in questo mestiere, ci fermiamo per impegnarci con passione nella versione quotidiana». Le puntate inizialmente previste erano cinque, ma la tv di Stato ha deciso di chiudere anticipatamente per via di risultati insoddisfacenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

