BellaMa’ chiude dopo solo due puntate è flop ascolti | la mossa Rai

La Rai è cambiata molto nel corso degli ultimi anni, con la sua dirigenza che ha spesso preso decisioni infelici. Al momento, però, non trova spazio alcuna forma di critica di massa per la scelta di chiudere le porte di BellaMa' di Sera. Nel corso degli anni il programma di Pierluigi Diaco, nella versione pomeridiana, ha attirato numerose polemiche e, infine, è stato condannato dagli ascolti disastrosi nella sua veste serale. Ecco cos'è accaduto e come verrà colmato il vuoto lasciato nel palinsesto. BellaMa' di Sera chiuso. Sono bastate appena due puntate per concludere l'avventura sperimentale di BellaMa' di Sera.

