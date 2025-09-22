BellaMa’ chiude dopo solo due puntate è flop ascolti | la mossa Rai

Dilei.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai è cambiata molto nel corso degli ultimi anni, con la sua dirigenza che ha spesso preso decisioni infelici. Al momento, però, non trova spazio alcuna forma di critica di massa per la scelta di chiudere le porte di BellaMa’ di Sera. Nel corso degli anni il programma di Pierluigi Diaco, nella versione pomeridiana, ha attirato numerose polemiche e, infine, è stato condannato dagli ascolti disastrosi nella sua veste serale. Ecco cos’è accaduto e come verrà colmato il vuoto lasciato nel palinsesto. BellaMa’ di Sera chiuso. Sono bastate appena due puntate per concludere l’avventura sperimentale di BellaMa’ di Sera. 🔗 Leggi su Dilei.it

bellama8217 chiude dopo solo due puntate 232 flop ascolti la mossa rai

© Dilei.it - BellaMa’ chiude dopo solo due puntate, è flop ascolti: la mossa Rai

In questa notizia si parla di: bellama - chiude

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: flop d’ascolti per Rai2, Diaco commenta

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: la reazione di Pierluigi Diaco

BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate | la reazione di Pierluigi Diaco; BellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate | flop d’ascolti per Rai2 Diaco commenta.

bellama8217 chiude dopo dueBellaMa’ di Sera chiude dopo due puntate: flop d’ascolti per Rai2, Diaco commenta - Rai2 cancella BellaMa’ di Sera dopo soli due episodi: ascolti troppo bassi. Segnala atomheartmagazine.com

BellaMà di sera chiude dopo sole due puntate: flop di ascolti e sperimentazione fallita - È durata appena due puntate l’avventura di BellaMà di sera, il nuovo esperimento televisivo di Pierluigi Diaco in onda su Rai 2. comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bellama8217 Chiude Dopo Due