Becciu chiede la ricusazione del pm Diddi | deciderà la Cassazione vaticana

Gli avvocati che difendono il cardinale Angelo Becciu e altri tre imputati nel processo sulla compravendita di un palazzo al centro di Londra hanno chiesto la ricusazione del pm Alessandro Diddi. I legali hanno presentato la richiesta all’apertura del processo di appello, la mattina del 22 settembre. In primo grado Becciu e gli altri tre imputati, i finanziari Enrico Crasso e Raffaele Mincione e il dipendente della Segreteria di Stato Fabrizio Tirabassi, sono stati condannati in primo grado. Sulla ricusazione sarà chiamata a decidere la corte di Cassazione vaticana, presieduta dal cardinale Kevin Farrell. 🔗 Leggi su Lettera43.it

