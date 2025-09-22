Becciu chiede la ricusazione del pm Diddi | deciderà la Cassazione vaticana

Lettera43.it | 22 set 2025

Gli avvocati che difendono il cardinale Angelo Becciu e altri tre imputati nel processo sulla compravendita di un palazzo al centro di Londra hanno chiesto la ricusazione del pm Alessandro Diddi. I legali hanno presentato la richiesta all’apertura del processo di appello, la mattina del 22 settembre. In primo grado Becciu e gli altri tre imputati, i finanziari Enrico Crasso e Raffaele Mincione e il dipendente della Segreteria di Stato Fabrizio Tirabassi, sono stati condannati in primo grado. Sulla ricusazione sarà chiamata a decidere la corte di Cassazione vaticana, presieduta dal cardinale Kevin Farrell. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Becciu chiede la ricusazione del pm Diddi: deciderà la Cassazione vaticana

