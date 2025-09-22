Becciu chiede la ricusazione del pm deciderà la Cassazione vaticana presieduta da Farrell

Diddi esce dall’aula: “Finalmente ho la possibilità di difendermi dalle illazioni”. Della corte suprema fanno parte i cardinali Zuppi, Lojudice e Gambetti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Becciu chiede la ricusazione del pm, deciderà la Cassazione vaticana presieduta da Farrell

In questa notizia si parla di: becciu - chiede

Intervista a #Violante: "Questa non è la mia sinistra. La riforma della giustizia? Tentativo lodevole" Cyber attacco e aerei in tilt #Leone garantista o giustizialista. Si apre l’appello di #Becciu ? Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #21settembre #ilt - facebook.com Vai su Facebook

Vaticano, processo d’appello sui fondi: il cardinale Becciu torna in aula - Oggi prende avvio il secondo grado del processo sulla compravendita del palazzo di Sloane Avenue a Londra, che secondo la sentenza di primo grado avrebbe comportato perdite per oltre 139 milioni di eu ... Come scrive tg24.sky.it

Becciu, domani il processo d'appello: primo test per Leone XIV. Dalla richiesta del conclave alle false testimonianze, la vicenda - Dentro e fuori la Chiesa è considerato il primo, consistente, test del nuovo pontificato, dal quale verranno misurate trasparenza e coerenza nell'amministrazione della giustizia ... Da msn.com