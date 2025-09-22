Beccato nel parco con 27 dosi di cocaina in Tribunale non regge la scusa dell' uso personale

Nella giornata di domenica, durante un controllo delle aree verdi, i carabinieri di Riccione hanno notato un individuo sospetto nel parco della Resistenza. L'uomo, poi risultato essere un albanese 22enne, alla vista delle divise ha gettato a terra degli involucri e i militari dell'Arma sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it