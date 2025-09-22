Beccato in Maserati a 200km h incolpa il suocero novantenne
Beccato dall’autovelox mentre sfreccia in Maserati a 200 chilometri all’ora lungo superstrada Sora-Ferentino, un uomo, di 50 anni, incolpa il suocero di 90 anni. Il 50enne è stato rinviato in giudizio. INCOLPA IL SUOCERO – L’accaduto risale al 2021, quando il guidatore è stato colto in flagrante dall’autovelox all’altezza di Veroli (Frosinone), mentre guidava a 200 chilometri all’ora . L'articolo Beccato in Maserati a 200kmh incolpa il suocero novantenne. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Beccato a 200 chilometri all’ora con la Maserati, un 50enne respinge le accuse: «Stava guidando mio suocero 90enne»
