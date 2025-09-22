Beauty-sleep | è boom di creme notte che conciliano il sonno

Mai più senza crema notte, sopratutto se si ha più di 40 anni. Perché quello del riposo è il momento in cui la pelle tende a rigenerarsi ed è più ricettiva agli attivi skincare. Un concetto che, complici Tik Tok e i social, sembra essere stato finalmente compreso su larga scala. Secondo Statista, il settore della beauty-sleep – che, oltre alle creme notte, comprende anche sieri, oli, prodotti per il corpo, integratori e accessori come le mascherine per dormire e le federe di seta anti-rughe – è stato valutato circa 432 miliardi di dollari nel 2024, con un’espansione continua nelle categorie cosmetici e benessere. 🔗 Leggi su Amica.it

