Nuovo appuntamento oggi – lunedì 22 settembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Luna incontra sua madre Poppy e le confessa che la sua prima notte con R.J. è stata pura magia e la ringrazia. Nel frattempo, a casa sua, Eric incontra i familiari. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 22 settembre 2025 | Video Mediaset