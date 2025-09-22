Beautiful Anticipazioni Trama Puntate dal 29 Settembre al 5 Ottobre 2025 | Steffy Uccide Sheila!

Beautiful Anticipazioni: Hope confida a Thomas i suoi dubbi su Sheila e obbliga Deacon a lasciarla. Nasce un accesso diverbio tra Steffy e la Carter che si conclude con la sua dipartita! Luna sul punto di confessare il tradimento a RJ! Arriva una persona pericolosa legata al passato della Carter!. All'insegna della suspense saranno i nuovi appuntamenti della soap americana! Le anticipazioni Beautiful, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 29 Settembre a domenica 5 Ottobre 2025, promettono grande tensione! Dopo l'accorato appello di Hope a Deacon, che esorterà il padre a lasciare Sheila, quest'ultima farà perdere le tracce di sé per qualche ora.

