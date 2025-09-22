A Los Angeles l’aria è piena di sottintesi. Bill fa due conti con il passato e arriva a una conclusione che lo agita: e se Luna fosse sua figlia? Poppy lo raffredda subito, dice di avere certezze. In casa Forrester si ricordano con emozione le nozze a sorpresa di Eric e Donna, mentre Zende, approfittando . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Beautiful, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: il dubbio di Bill, le “mentine” di Poppy e lo shock di Luna