Beautiful anticipazioni americane | problemi per i coniugi Sharpe Deacon e Sheila in crisi

Una nuova crisi di coppia si prospetta all’orizzonte, e nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Deacon Sharpe e Sheila Carter a un passo dal divorzio. Quell’unione che sembrava aver sfidato il giudizio di tutti, inizierà a mostrare segni di cedimento a causa delle azioni di Luna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni americane Beautiful: Sheila scopre di essere la nonna paterna di Luna. Mentre una coppia ormai storica della serie tv americana festeggerà l’ennesimo ricongiungimento (Brooke e Ridge si risposeranno, dopo aver superato l’ennesima crisi) un’altra coppia si troverà ad affrontare una crisi senza precedenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: problemi per i coniugi Sharpe, Deacon e Sheila in crisi

In questa notizia si parla di: beautiful - anticipazioni

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a colpire Steffy, tensione alle stelle

Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 luglio 2025: Bridget e Finn pronti a staccare la spina a Eric!

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 2 Luglio 2025

Trama #Beautiful dal 21 al 27 Settembre 2025 cosa succederàqui le #anticipazioni ? - facebook.com Vai su Facebook

Beautiful, anticipazioni americane: scoppia la passione tra Deke e Remy • Un nuovo personaggio agita le trame della soap: Deke e Remy formano la prima coppia gay maschile di Beautiful, ma il cognome Sharpe nasconde un segreto pronto a riemergere dal - X Vai su X

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna attira Steffy in una trappola e tutto grazie a un origami indovino!; Beautiful Anticipazioni Americane: Li in ansia per la morte di Luna mentre Poppy è felice!; Beautiful Anticipazioni Americane: Luna abbandona Los Angeles per sempre e lascia in pace Finn?.

Anticipazioni americane Beautiful: Sheila scopre di essere la nonna paterna di Luna - Crisi profonda per Deacon Sharpe e Sheila Carter nei prossimi episodi Beautiful. Secondo superguidatv.it

Beautiful, anticipazioni americane: Luna torna dal regno dei morti, segreti svelati e il triangolo Brooke-Ridge-Taylor - Ma quello che è successo nelle ultime puntate americane della soap ha lasciato i fan senza fiato. Da alphabetcity.it