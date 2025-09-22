Beatrice Venezi sarà direttrice musicale del Teatro La Fenice

La Fondazione Teatro La Fenice ha annunciato la nomina del Maestro Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e pianista toscana, come nuovo direttore musicale. La decisione è stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, e da tutti i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

