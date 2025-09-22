Beatrice Venezi è la nuova direttrice musicale della Fenice

La Fondazione Teatro La Fenice ha scelto Beatrice Venezi come nuova direttrice musicale. La decisione, approvata all’unanimità dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, in qualità di presidente, e dal Consiglio di indirizzo, entrerà in vigore nell’ottobre 2026 e resterà valida fino al marzo 2030. La Fondazione La Fenice, presentando la nuova nomina, ha parlato di «grande soddisfazione per la scelta», rimarcando che «rappresenti un significativo valore aggiunto per l’attività del Teatro in termini di professionalità, visibilità internazionale, energia e rinnovamento» e sottolineando l’importanza di una donna alla guida di un grande teatro lirico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

