Beatrice Venezi è la nuova Direttrice del Teatro La Fenice di Venezia | le sue prime parole

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beatrice Venezi è stata nominata all'unanimità come nuova direttrice del teatro La Fenice di Venezia: "Sono profondamente onorata di ricevere questo prestigioso incarico" sono le sue prime parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beatrice - venezi

Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi

Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”

La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia

beatrice venezi 232 nuovaBeatrice Venezi, approvata all'unanimità la nomina a direttrice musicale del Teatro La Fenice. Zaia: «È tra le poche donne al mondo al vertice dei teatri lirici» - La decisione &#232; stata approvata all'unanimità dal presidente della Fondazione, il sindaco di ... Si legge su ilgazzettino.it

beatrice venezi 232 nuovaBeatrice Venezi nuova direttrice musicale della Fenice - Beatrice Venezi &#232; stata nominata nuovo direttrice musicale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Beatrice Venezi 232 Nuova