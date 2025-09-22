Beatrice Venezi è il nuovo direttore musicale della Fenice Dopo 11 anni di nulla una donna al timone
Dopo undici anni di attesa, il Teatro La Fenice di Venezia ha un nuovo direttore musicale stabile: Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra e pianista lucchese di fama internazionale. Dopo giorni di gossip e polemiche preventive della sinistra, oggi l’annuncio ufficiale della Fondazione lirico-sinfonica veneziana. La decisione, approvata all’unanimità dal presidente della Fondazione – il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – e dal Consiglio di indirizzo, arriva dopo un processo di selezione e una serie di colloqui ritenuti “proficui” con l’artista. Venezi entrerà ufficialmente in carica a partire da ottobre 2026, con un mandato fino a marzo 2030. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
