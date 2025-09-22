Battuta di caccia finisce in tragedia | Avevo mirato ad un cinghiale…

Un avvenimento drammatico avvenuto proprio nel giorno dell’apertura della stagione venatoria, sono scattate le indagini dei Carabinieri E’ successo quello che non deve succedere mai. Un uomo perde la vita durante una battuta di caccia. Un drammatico incidente alla riapertura della stagione venatoria. Un episodio che ha scioccato un’intera comunità che non sa darsi pace per quello che è accaduto. Battuta di caccia finisce in tragedia: “Avevo mirato ad un cinghiale.” (Screenshot Youtube) Cityrumors.it) Doveva essere una giornata normale, serena ma evidentemente quando c’è la caccia di mezzo, visto che ci sono le armi, tranquilli non si può mai essere. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Battuta di caccia finisce in tragedia: “Avevo mirato ad un cinghiale…”

