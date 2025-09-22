Battocletti | L' università? Più facile della corsa Ora sotto con l' esame di geotecnica poi

Gazzetta.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stella dell'atletica azzurra: "Senza il vincolo di presenza gestire gli studi diventa semplice. Mi manca un esame alla laurea in ingegneria, poi mi regalo un bell'orologio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

battocletti l universit224 pi249 facile della corsa ora sotto con l esame di geotecnica poi

© Gazzetta.it - Battocletti: "L'università? Più facile della corsa. Ora sotto con l'esame di geotecnica, poi..."

In questa notizia si parla di: battocletti - universit

battocletti universit224 pi249 facileUn’altra meraviglia di Battocletti: bronzo nei 5mila. Record di medaglie per l’Italia ai Mondiali di atletica: “È un sogno” - Dopo l’impresa che è valsa l’ argento nei 10mila metri, ecco un’altra medaglia ai Mondiali di atletica di Tokyo: è bronzo nei 5mila metri. Riporta ilfattoquotidiano.it

Nadia Battocletti conquista i 5mila metri ai campionati italiani - Nadia Battocletti conquista i 5mila metri ai campionati italiani di atletica leggera a Caorle (VE). Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Battocletti Universit224 Pi249 Facile