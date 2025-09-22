Battocletti | L' università? Più facile della corsa Ora sotto con l' esame di geotecnica poi
La stella dell'atletica azzurra: "Senza il vincolo di presenza gestire gli studi diventa semplice. Mi manca un esame alla laurea in ingegneria, poi mi regalo un bell'orologio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Tokyo2025 Nadia #Battocletti ancora sul podio! Dopo l'argento nei 10mila, la mezzofondista porta a casa un meraviglioso bronzo nei 5.000 metri ai Mondiali di #atletica. Oro alla Chebet (14'54"36), argento alla Kipyegon (14'55"07); 14'55"42 il tempo del
Un'altra meraviglia di Battocletti: bronzo nei 5mila. Record di medaglie per l'Italia ai Mondiali di atletica: "È un sogno" - Dopo l'impresa che è valsa l' argento nei 10mila metri, ecco un'altra medaglia ai Mondiali di atletica di Tokyo: è bronzo nei 5mila metri.
Nadia Battocletti conquista i 5mila metri ai campionati italiani - Nadia Battocletti conquista i 5mila metri ai campionati italiani di atletica leggera a Caorle (VE).