Un oro, tre argenti e te bronzi. L’Italia chiude con sette medaglie i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, mai successo nella storia dello sport italiano. Un record che rende perfettamente l’idea dello stato di salute della disciplina dopo anni di vacche magre. E c’è pure qualche rimpianto perchè non tutti gli atleti hanno dato quello che è nelle loro potenzialità. Le stelle Furlani e Battocletti Brillano due stelle: quella di Mattia Furlani oro nel salto in lungo e quella di Nadia Battocletti, ormai ai massimi livelli mondiali nelle gare di fondo. Il giovane reatino è stato l’unico a mettersi al colllo la medaglia del metallo più pregiato, la sua carriera è in crescita costante e a soli vent’anni è già un leader nella sua categoria. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Battocletti e Furlani star azzurre Tamberi, Jacobs e Iapichino male

Battocletti: "L'università? Più facile della corsa. Ora sotto con l'esame di geotecnica, poi..." - La stella dell'atletica azzurra: "Senza il vincolo di presenza gestire gli studi diventa semplice. gazzetta.it scrive