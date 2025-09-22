Battocletti | Dietro ai miei risultati ci sono molte rinunce Ora l’università a giugno mi laureo in ingegneria edile

L’intervista di Nadia Battocletti, atleta italiana che ha vinto il bronzo sui 5mila dopo un argento nei 10mila, alla Gazzetta dello Sport. Temi trattati che si muovono ampiamente tra atletica e vita privata, indugiando su cosa significhi godersi un momento del genere. Battocletti: «Oggi è bello essere me, so di essere forte ad oggi». Nadia, argento nei 10.000 e bronzo nei 5.000: pensa a quello che ha combinato? «Vedo tante fotografie e video: ammetto che le immagini che più emozionano sono quelle che, con la medaglia al collo, mi ritraggono insieme alla mia famiglia». Sabato ha mai creduto di poter vincere? «No: l’azione era di qualità, ma le gambe appesantite dalla fatica dei 10. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nadia Battocletti è la settima meraviglia del mondo: bronzo iridato nei 5.000m a Tokyo 2025 · Atletica; Voglio sognare in grande e continuare a divertirmi. StraordiNadia è leggenda. Mai nessuna azzurra aveva vinto due medaglie in un'edizione dei Mondiali; Nadia Battocletti conquista l’argento nei 10.000m ai Mondiali di Tokyo · Atletica.

battocletti dietro miei risultatiBattocletti: «Dietro ai miei risultati ci sono molte rinunce. Ora l’università, a giugno mi laureo in ingegneria edile» - L'intervista di Nadia Battocletti a La Gazzetta dello Sport quest'oggi sulla sua vita privata oltre che sul mondiale di Tokyo. Secondo ilnapolista.it

battocletti dietro miei risultatiBattocletti: "L'università? Più facile della corsa. Ora sotto con l'esame di geotecnica, poi..." - La stella dell'atletica azzurra: "Senza il vincolo di presenza gestire gli studi diventa semplice. Segnala gazzetta.it

