Battlefield 6 dichiara guerra ai cheater | nuove tecnologie per un multiplayer più pulito

La nuova generazione di Battlefield non vuole limitarsi a stupire con grafica fotorealistica e prestazioni ottimizzate, ma punta a risolvere uno dei problemi più fastidiosi del multiplayer moderno: la piaga dei cheater. Negli ultimi anni, dispositivi come il Cronus Zen hanno compromesso l’equilibrio anche su console, un ecosistema che in passato veniva considerato più sicuro rispetto al PC. Battlefield 6 – Gamerbrain.net Tecnologie di rilevamento avanzate. Christian Buhl di Ripple Effect ha spiegato che il team di sviluppo ha lavorato fianco a fianco con Sony e Microsoft per creare un sistema di protezione multilivello. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Battlefield 6 dichiara guerra ai cheater: nuove tecnologie per un multiplayer più pulito

