Battipaglia sequestrate 4 e-bike modificate | nei guai imprenditore

A Battipaglia la Polizia Locale sequestra 4 e-bike modificate e denuncia un commerciante per frode nell’esercizio del commercio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Polizia Stradale guidati dal vicecomandante sottotenente Domenico Di Vita, con il coordinamento del colonnello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

