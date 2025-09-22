Battipaglia concorso per l’assunzione per specialista in attività culturali

Tempo di lettura: 4 minuti Il  Comune di Battipaglia (Salerno)  ha pubblicato un bando di  concorso per specialista in attività culturali. Si prevede l’assunzione a  tempo indeterminato e parziale – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Il concorso è aperto a  laureati in discipline umanistiche, fra le quali lettere, filosofia, storia, archeologia, beni culturali ecc. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il  1º ottobre 2025. Di seguito illustriamo i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, come inviare la domanda di ammissione e rendiamo disponibile  il bando da scaricare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

