Tempo di lettura: 4 minuti Il Comune di Battipaglia (Salerno) ha pubblicato un bando di concorso per specialista in attività culturali. Si prevede l’assunzione a tempo indeterminato e parziale – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Il concorso è aperto a laureati in discipline umanistiche, fra le quali lettere, filosofia, storia, archeologia, beni culturali ecc. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 1º ottobre 2025. Di seguito illustriamo i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, come inviare la domanda di ammissione e rendiamo disponibile il bando da scaricare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Battipaglia, concorso per l’assunzione per specialista in attività culturali