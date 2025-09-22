Basta ora vi dico la verità Roberta Di Padua comunicazione definitiva su Alessandro Vicinanza
Tra le storie nate nello studio di Uomini e Donne, quella tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza è senza dubbio una delle più seguite e discusse. Dopo un percorso iniziale tutt’altro che semplice, i due avevano scelto di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi per costruire un legame lontano dalle telecamere. Una scelta che, almeno fino a oggi, si è rivelata vincente: la loro relazione prosegue, ma non senza il peso di attenzioni continue e di voci che ciclicamente li mettono in discussione. Negli ultimi mesi, infatti, i fan più attenti hanno notato una minore presenza della coppia sui social, un’assenza che ha subito alimentato sospetti di crisi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
