Bassa Romagna al via dal 6 ottobre il censimento della popolazione e delle abitazioni

Partiranno lunedì 6 ottobre le rilevazioni per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che fino al 23 dicembre interesserà oltre 4mila famglie dei comuni di Lugo, Conselice, Massa Lombarda e Cotignola. Nello specifico, oltre 2500 famiglie del comune di Lugo, 1100 di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

