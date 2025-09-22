Bassa Romagna al via dal 6 ottobre il censimento della popolazione e delle abitazioni
Partiranno lunedì 6 ottobre le rilevazioni per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che fino al 23 dicembre interesserà oltre 4mila famglie dei comuni di Lugo, Conselice, Massa Lombarda e Cotignola. Nello specifico, oltre 2500 famiglie del comune di Lugo, 1100 di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: bassa - romagna
Tempi di soccorso, a Piacenza la media più bassa dell’Emilia-Romagna: intervento in 13 minuti
La Bassa Romagna tra le prime in regione al bando 'Promozione della cittadinanza europea 2025'
Chiesti 45 nuovi impianti di videosorveglianza per potenziare i controlli in Bassa Romagna
Ricordiamo che domani, domenica 21 settembre, il "Giro di Romagna PRO 2025" transiterà nel territorio della Bassa Romagna. Le strade interessate verranno chiuse 20 minuti prima dell'orario previsto dalla crono tabella e riaperte dopo il pass - facebook.com Vai su Facebook
La Romagna più autentica va scoperta lentamente, come in questo itinerario in treno che da Ravenna porta in Bassa Romagna. Scopri le tappe: https://visiter.it/35tx #bassaromagnamia #ravenna #emiliaromagnaslow #inemiliaromagna - X Vai su X
Bassa Romagna, al via dal 6 ottobre il censimento della popolazione e delle abitazioni; Presentato il piano dell’offerta formativa per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia della Bassa Romagna; Bassa Romagna: «Cambiamo la moda!», swap party per adolescenti.
Bassa Romagna: allerta meteo arancione per vento forte - L’Agenzia regionale di protezione civile ha emanato un’allerta meteo, ... ilrestodelcarlino.it scrive
Saldi estivi al via, in Emilia-Romagna si parte il 6 luglio - La durata massima degli sconti è di 60 giorni, con scadenza nei primi giorni di settembre 2024. Da ansa.it