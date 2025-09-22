Basket Under 17 Memorial Sandro Finetti la Virtus batte tutte le avversarie

Grande successo per la sesta edizione del Memorial Sandro Finetti che si è giocato al PalaPerucatti sabato e domenica. Un torneo fortemente voluto dalla Virtus per ricordare una figura fondamentale per la società di Piazzetta Don Perucatti. In questa edizione a scendere in campo sono state 8 squadre suddivise in 2 categorie: sabato gli under 15 e domenica gli under 17. Nella giornata di sabato a conquistare la coppa di vincitrice del torneo è stata Prato che ha battuto la Virtus in una finale combattutissima con il punteggio finale di 62-56. Al terzo posto si è piazzata Lucca grazie al successo sui pari età di Use Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Under 17. Memorial Sandro Finetti, la Virtus batte tutte le avversarie

In questa notizia si parla di: basket - under

Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"

Basket: Italia, i convocati per gli Europei Under 18. Presente metà blocco d’argento mondiale U17

Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato

Questa mattina, abbiamo accolto e salutato la squadra Extrapss di Girona, che insieme a atleti/e da Ungheria, Germania, Svizzera e’ in città per il torneo internazionale di basket Under 13 Academy Cup 2025 organizzato dalla Pallacanestro Reggiana. Con Gir - facebook.com Vai su Facebook

Basket Under 17. Memorial Sandro Finetti, la Virtus batte tutte le avversarie; A Camaiore il 4° Memorial Massimo Colombi, torneo under 17; A Camaiore il 4° Memorial Massimo Colombi, torneo under 17.

A Camaiore il 4° Memorial Massimo Colombi, torneo under 17 - Torna al Palasport di Camaiore il Memorial Massimo Colombi, torneo giovanile Under 17 giunto alla sua quarta edizione. Come scrive noitv.it

Alla Polisportiva Cesenatico e al Cesena Basket 2005 il memorial Fiorentini - La società Chemifarma Baskérs ringrazia “tutti coloro che con impegno e dedizione hanno contribuito a rendere l’atmosfera di queste due giornate estremamente conviviale e piacevole” ... Segnala forlitoday.it