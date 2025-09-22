Basket tra poco al via il giovane Dream Basket Pisa in Divisione Regionale 2
Pisa, 21 settembre – A poche settimane dall’avvio del campionato di Divisione Regionale 2, il Dream Basket Pisa si affaccia per la prima volta alla ribalta della pallacanestro senior, pur con una squadra giovanissima, che vede in 23 anni l’età del giocatore più “anziano”. Il quintetto del presidente Matteo Gorini esordirà sabato 11 ottobre a Follonica, in un girone comprendente anche le altre pisane GMV e IES Sport.. LA SQUADRA – Reduce da un campionato di divisione regionale 3 con un finale in crescendo, il Dream è stato comunque ammesso al campionato superiore, con un progetto ambizioso a lungo termine, che parte dai giovanissimi, in particolare l’under 19 della scorsa stagione, che ha finanziato la prima squadra con ben sette atleti ed il coach, Marco Paganucci, giovane tecnico, con esperienze a Cascina, Pontedera e Piombino, coadiuvato da Matteo De Luca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
